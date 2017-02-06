Ким Кардашьян рассказала 20 малоизвестных фактов о себе

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Королева Instagram открыла 20 своих секретов
Ким Кардашьян рассказывает своим поклонникам все: в эфире реалити-шоу, через социальные сети и свой сайт она делится главными подробностями личной жизни. На днях Кардашьян опубликовала на своем официальном сайте 20 малоизвестных фактов о себе, среди которых есть действительно удивительные секреты американской телезвезды:
1. В школе Ким и ее старшая сестра Кортни целый год ходили вместе на испанский. Так получилось потому, что Ким опережала своих одноклассников на год, а Кортни, наоборот, отставала. «Это было лучшее школьное время, потому что мы были вместе», — говорит Ким.
2. Каждое утро Ким любит хрустеть суставами рук.
3. На лбу у Ким есть черная точка, которую все принимают за прыщ и которую она пыталась удалить уже три раза, но безуспешно.
4. Ким носит брекеты на задней стороне зубов.
5. У Кардашьян шесть пирсингов: один в пупке, один в правом ухе, три на мочке левого уха и один там же, но чуть выше.
6. У Ким есть пятно на глазном яблоке.
7. Ким ненавидит картонки, которые надевают на стаканы в кофейнях: «Я всегда ухожу в другую комнату, чтобы не слышать звук того, как ее снимают. Для меня это равносильно тому, как кто-то проводит ногтями по меловой доске. Ненавижу картонки!».
8. Среди нелюбимых продуктов Ким Кардашьян — петрушка, горчица, перец, сыр с голубой плесенью и торт «Красный вельвет».
9. Ким Кардашьян спит с полуприкрытыми глазами, что, по ее словам, часто пугает людей.
10. В путешествие Кардашьян всегда берет свою подушку и одеяло — даже в самолет.
11. Еще одна вещь, с которой Ким не может расстаться, — маникюрные ножницы. «Я просто одержима своими ногтями. Если маникюр выглядит плохо, то и я чувствую себя плохо», — признается Кардашьян.
12. Ким знает язык жестов. В школе она использовала его для подсказок во время экзаменов.
13. В 20 лет Кардашьян прыгнула с парашютом и теперь боится высоты.
14. «Я очень веселый человек, но шутить могу только с близкими друзьями. Иногда я кажусь странной», — рассказала Ким Кардашьян.
15. Ким любит, когда дома тепло, и ненавидит кондиционеры. «Я поняла, что мы с Канье созданы друг для друга, когда осталась у него и он включил отопление», — вспоминает звезда Instagram.
16. Раньше Кардашьян занималась теннисом и ездила в специализированный лагерь.
17. Из спортивного лагеря Ким выгнали за поцелуй с мальчиком: «Тогда папа сильно на меня ругался».
18. Однажды Ким поехала в университет к Кортни только для того, чтобы поменяться машинами.
19. Ким Кардашьян никогда не боялась пчел — наоборот, всегда хотела их поймать. Интересно, что за все попытки ее так ни разу и не укусили.
20. Кардашьян никогда не покупает холодный кофе.
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