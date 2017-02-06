Ким Кардашьян рассказала 20 малоизвестных фактов о себе

Ким Кардашьян рассказывает своим поклонникам все: в эфире реалити-шоу , через социальные сети и свой сайт она делится главными подробностями личной жизни. На днях Кардашьян опубликовала на своем официальном сайте 20 малоизвестных фактов о себе, среди которых есть действительно удивительные секреты американской телезвезды:

1. В школе Ким и ее старшая сестра Кортни целый год ходили вместе на испанский. Так получилось потому, что Ким опережала своих одноклассников на год, а Кортни, наоборот, отставала. «Это было лучшее школьное время, потому что мы были вместе», — говорит Ким.

2. Каждое утро Ким любит хрустеть суставами рук.

3. На лбу у Ким есть черная точка, которую все принимают за прыщ и которую она пыталась удалить уже три раза, но безуспешно.

4. Ким носит брекеты на задней стороне зубов.

5. У Кардашьян шесть пирсингов: один в пупке, один в правом ухе, три на мочке левого уха и один там же, но чуть выше.

6. У Ким есть пятно на глазном яблоке.

7. Ким ненавидит картонки, которые надевают на стаканы в кофейнях: «Я всегда ухожу в другую комнату, чтобы не слышать звук того, как ее снимают. Для меня это равносильно тому, как кто-то проводит ногтями по меловой доске. Ненавижу картонки!».