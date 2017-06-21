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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 июня 2017

Ким Кардашьян нашла нового тренера в Instagram

Звезда реалити решила вернуться к тренировкам в спортзале

На днях Ким Кардашьян впервые за долгое время дала откровенное интервью одному из американских телеканалов, в котором обвинила папарацци в том, что они специально испортили ее фотографии с отдыха в Мексике, чтобы опорочить ее имя. «Я уверена, что люди намеренно отфотошопили мои снимки в худшую сторону, чтобы дороже их продать. Да, в тот момент я действительно была не в лучшей форме и не ходила в спортзал около 12 недель, но я не выглядела настолько плохо!» —уверяет звезда реалити. Стоит отметить, что накануне появления этих фотографий в сети Ким утверждала, что похудела после того, как несколько дней пролежала с гриппом, и сейчас находится в своей идеальной форме.

Супруга Канье Уэста отметила, что уже больше трех недель назад начала новую программу тренировок с девушкой, которую нашла через социальные сети: «Сейчас я ежедневно встаю в 5.30-6 утра, чтобы успеть позаниматься 1,5 часа до того момента, как проснутся дети. К тому же я стараюсь выработать у себя новые пищевые привычки, есть больше овощей и правильных углеводов».

Кроме того, Ким впервые призналась, что очень болезненно перенесла тот факт, что многие люди не поверили, что ограбление, произошедшее в Париже, не было инсценировкой: «Я была полностью опустошена и поняла, что мне нужно время, чтобы пережить это, поэтому я полностью исключила социальные сети из своей жизни и посвятила себя семье, рядом с которой я чувствовала себя защищенной».


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