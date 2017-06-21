Ким Кардашьян нашла нового тренера в Instagram

На днях Ким Кардашьян впервые за долгое время дала откровенное интервью одному из американских телеканалов, в котором обвинила папарацци в том, что они специально испортили ее фотографии с отдыха в Мексике, чтобы опорочить ее имя. «Я уверена, что люди намеренно отфотошопили мои снимки в худшую сторону, чтобы дороже их продать. Да, в тот момент я действительно была не в лучшей форме и не ходила в спортзал около 12 недель, но я не выглядела настолько плохо!» —уверяет звезда реалити. Стоит отметить, что накануне появления этих фотографий в сети Ким утверждала, что похудела после того, как несколько дней пролежала с гриппом, и сейчас находится в своей идеальной форме.

Супруга Канье Уэста отметила, что уже больше трех недель назад начала новую программу тренировок с девушкой, которую нашла через социальные сети: «Сейчас я ежедневно встаю в 5.30-6 утра, чтобы успеть позаниматься 1,5 часа до того момента, как проснутся дети. К тому же я стараюсь выработать у себя новые пищевые привычки, есть больше овощей и правильных углеводов».