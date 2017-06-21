Ким Кардашьян наняла суррогатную мать за $113 000

Ким Кардашьян и Канье Уэст, какие бы трудности в отношениях им ни приписывали, планируют завести еще одного ребенка. Проблема в том, что у Кардашьян обнаружено довольно редкое заболевание — плацентарная аккрета, — которое делает очередную беременность знаменитости опасной для ее здоровья и жизни.

В связи с этим звездная пара приняла решение воспользоваться услугами суррогатной матери. Женщина, которая родит для Ким и Канье ребенка, уже найдена, и с ней подписан контракт.

По условиям договора, суррогатная мать получит $113 000. $68 000 ей переведут (или уже перевели) сразу же после оформления «сделки», и далее, в течение 10 месяцев, она будет получать по $4500. Если зачаты будут два или более детей, предполагаются дополнительные выплаты. При этом на протяжении всего периода беременности эта женщина должна соблюдать ряд условий.

Под запретом окажутся алкоголь, сырая рыба и мясо; ей также нельзя красить волосы, вступать в контакт с кошками. Вето накладывается также на горячую ванну и сауну.