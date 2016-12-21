Ким Кардашьян и Канье Уэст пытаются спасти брак

Вопреки слухам о том, что Кардашьян больше не желает жить со своим знаменитым супругом и уже нашла ему замену, в сети появилась информация, что звездная пара изо всех сил старается спасти свой брак. В частности, Канье и Ким начали ходить к семейному психологу, дабы разобраться в своих отношениях и претензиях друг к другу. «Ким до сих пор любит Канье. Да, она устала. Но это не значит, что она не готова бороться за свою семью. К тому же все члены семьи Кардашьян поддерживают ее. Ким хочет дать мужу второй шанс. Она понимает, что он находится под постоянным давлением со стороны окружающих, прессы. И Ким уверена, что ее любовь поможет ему справиться со всеми проблемами», — сообщает один из источников, близких к паре.