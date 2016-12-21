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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

Ким Кардашьян и Канье Уэст пытаются спасти брак

Звездная пара начала посещать семейного психолога

Вопреки слухам о том, что Кардашьян больше не желает жить со своим знаменитым супругом и уже нашла ему замену, в сети появилась информация, что звездная пара изо всех сил старается спасти свой брак. В частности, Канье и Ким начали ходить к семейному психологу, дабы разобраться в своих отношениях и претензиях друг к другу. «Ким до сих пор любит Канье. Да, она устала. Но это не значит, что она не готова бороться за свою семью. К тому же все члены семьи Кардашьян поддерживают ее. Ким хочет дать мужу второй шанс. Она понимает, что он находится под постоянным давлением со стороны окружающих, прессы. И Ким уверена, что ее любовь поможет ему справиться со всеми проблемами», — сообщает один из источников, близких к паре.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Кроме того, один из друзей звездной семьи признался, что Кардашьян очень переживает из-за детей: «Все, что она делает сейчас, — ради Норт и Сейнта. Ким понимает, что речь идет не только о ней и Канье. В первую очередь им обоим нужно думать о детях. Поэтому она изо всех сил старается справиться со сложившейся ситуацией и наладить отношения в семье».

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