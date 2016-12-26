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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016

Ким Кардашьян и Канье Уэст начали снова появляться на публике вместе

Звездные супруги с дочерью сходили на балет

В эти выходные большинство голливудских знаменитостей отмечали Рождество в кругу семьи. Семья Кардашьян-Уэст не стала исключением. Вместе с Норт, а также старшей сестрой Ким Кортни и ее дочерью Пенелопой Дисик звездная чета отправилась на балет «Щелкунчик» в один из театров Лос-Анджелеса. Перед выступлением знаменитости зашли за кулисы шоу, дабы поприветствовать труппу и пожелать ей удачи перед выступлением.

По словам очевидцев, между Ким и Канье не было никакого напряжения. Они были рады, что им удалось выбраться с семьей и устроить для младшего поколения своей семьи праздник.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с участником шоу

Ким Кардашьян и Канье Уэст с участником шоу

Канье Уэст с участниками шоу

Канье Уэст с участниками шоу

Кортни Кардашьян и Пенелопа Дисик с участниками шоу

Кортни Кардашьян и Пенелопа Дисик с участниками шоу

Напомним, что до недавнего времени в западных таблоидах ходили слухи о скором разводе знаменитых супругов. В частности, Кардашьян обвинили в том, что она изменяет мужу с профессиональным игроком в американский футбол Маркеттом Кингом. Кроме того, поговаривали, что Ким не смогла простить Канье из-за того, что он согласился на встречу с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. К слову, во время предвыборной кампании звезда реалити не скрывала своего негативного отношения к кандидату от Республиканской партии и выступала с поддержкой его оппонента Хиллари Клинтон.

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