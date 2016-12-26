Ким Кардашьян и Канье Уэст начали снова появляться на публике вместе

В эти выходные большинство голливудских знаменитостей отмечали Рождество в кругу семьи. Семья Кардашьян-Уэст не стала исключением. Вместе с Норт, а также старшей сестрой Ким Кортни и ее дочерью Пенелопой Дисик звездная чета отправилась на балет «Щелкунчик» в один из театров Лос-Анджелеса. Перед выступлением знаменитости зашли за кулисы шоу, дабы поприветствовать труппу и пожелать ей удачи перед выступлением.

По словам очевидцев, между Ким и Канье не было никакого напряжения. Они были рады, что им удалось выбраться с семьей и устроить для младшего поколения своей семьи праздник.