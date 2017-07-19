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    19 июля 2017

    Кейтлин Дженнер записала дуэт со Стивеном Тайлером

    Звезда реалити объединила усилия с фронтменом рок-группы Aerosmith

    Кейтлин Дженнер не только кардинально изменила свою жизнь в последние несколько лет, но и продолжает удивлять новыми экспериментами. Как оказалось, Дженнер решила попробовать себя в рок-музыке. С этой целью она объединила усилия с фронтменом Aerosmith Стивеном Тайлером, о чем сообщила с помощью своего аккаунта в Instagram.

    «Мы со Стивеном Тайлером работаем над дуэтом, записываем Dude Looks Like Lady. Одна из моих любимых песен!» — прокомментировала Кейтлин снимок, сделанный с Тайлером в студии.

    Накануне о своем знакомстве со знаменитым рокером она рассказала в эфире шоу Джимми Киммела. Встреча произошла на 17-м ежегодном гала-фестивале Starkey Hearing Foundation Awards в Миннеаполисе. По словам Дженнер, она увидела Тайлера и решила поздороваться. «Я пошла за кулисы и сказала, что, когда у меня были тяжелые времена, я постоянно слушала эту его песню Dude Looks Like a Lady», — призналась Кейтлин. Это тронуло фронтмена Aerosmith, он обнял Кейтлин и сказал, что они должны держаться друг друга. «Он был великолепен», — сказала Дженнер.

    Dude Looks Like a Lady, в которой Тайлер призывает «никогда не судить книгу по обложке», — это песня из альбома Aerosmith Permanent Vacation, вышедшего в 1987 году.

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