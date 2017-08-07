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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    07 августа 2017

    Кейт Мосс планирует стать матерью во второй раз

    43-летняя модель хочет родить ребенка от молодого бойфренда

    Буквально две недели назад пресса писала о возможной свадьбе Кейт Мосс и ее бойфренда, графа Николая фон Бисмарка. Тема возникла после того, как пара попала в объектив репортеров во время прогулки по Лондону. Кейт и Николай не спеша направлялись в театр «Аполло», чтобы посмотреть постановку «Кошки на раскаленной крыше» с участием Сиенны Миллер. На безымянном пальце модели сверкало кольцо с бриллиантом, что тут же вызвало очередные предположения, что пара уже поженилась.

    Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк

    Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк

    Теперь же таблоиды утверждают, что Мосс и фон Бисмарк созрели для родительства. «Кейт хочет, чтобы у них с Николаем был общий ребенок. Это логичный шаг в их отношениях, поскольку они действительно счастливы, но не планируют сочетаться браком. Кейт и Николай даже обсуждали имя будущего ребенка, и она очень хочет вновь стать мамой, пусть даже в таком возрасте», — сказал источник.

    Пара отправилась на отдых в Италию, где все прошло прекрасно и без ссор. По мнению инсайдера, одной из причин этого стал отказ Мосс и фон Бисмарка от алкоголя. «Эта поездка была более нормальной, чем предыдущие их совместные отпуска, когда они много пили», — цитирует The Sun источника. Если бы Кейт удалось забеременеть, это значительно укрепило бы их отношения, считает издание.

    Напомним, что у модели есть 14-летняя дочь Лила Грейс от связи с Джефферсоном Хэком.

    Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк на отдыхе в Италии

    Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк на отдыхе в Италии

    ФОТОlegion-media.ru
    Кейт Мосс на отдыхе в Италии

    Кейт Мосс на отдыхе в Италии

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