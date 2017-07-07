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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    07 июля 2017

    Кейт Миддлтон рассказала об отношениях ее детей с королевой

    Герцогиня Кембриджская дала откровенное интервью о своей семье

    Несмотря на то, что королевство Великобритании полно тайн и загадок, иногда его обитатели все же делятся секретами. Вот, например, Кейт Миддлтон в недавнем интервью рассказала о том, как складываются отношения ее детей — трехлетнего принца Георга и двухлетней принцессы Шарлотты — с бабушкой.

    Королевская семья

    Сейчас Кейт и Уильям вместе с малышами живут в живописной летней резиденции в Норфолке, и Елизавета, по словам герцогини, очень скучает по правнукам. «Королева была очень взволнована, когда мы увезли детей, — рассказала Миддлтон, — и как только мы вернемся во дворец, уверена, что Шарлотта первой побежит к ней. Бабушка ее очень любит - у них особая связь».

    Также Кейт добавила, что Георг пока не научился произносить слово «бабушка» (grandmother), поэтому называет Елизавету Ган-Ган (Gan-Gan). «Она всегда оставляет малышам подарки в своей комнате, и только они знают, где находится тайник», — добавила герцогиня Кембриджская.

    Королевская семья

    Кстати, источники, близкие к королевской семье, сообщают, что прозвище, которое дал бабушке принц Уильям, будучи ребенком, было еще более забавным — он называл королеву Гэри.

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