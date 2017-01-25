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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Кейт Миддлтон рассказала о том, каково это — быть принцессой

Герцогиня Кембриджская посетила детский хоспис

Вчера супруга принца Уильяма посетила детский хоспис в местечке под названием Квиденхем на востоке Великобритании, где провела несколько часов, общаясь с детьми и их родителями. В частности, одна из девочек задала герцогине Кембриджской резонный вопрос: «Каково это — быть принцессой?», на что Кейт без промедления ответила: «Главное занятие принцессы — это забота о муже и о своих детях, которые то и дело стараются разбежаться в разные стороны и что-нибудь натворить. Вот из чего состоит большая часть моей жизни». После сеанса арт-терапии Миддлтон подарила маленьким пациентам хосписа несколько коробок с игрушками, вскользь заметив, что она знает «одного мальчика, который пришел бы в восторг от пластмассовых динозавров», намекая на то, что ее 3-летний сын, принц Георг, без ума от древних животных.

Кейт Миддлтон с детьми

Кейт Миддлтон с детьми

ФОТОGetty Images

Напомним, что супруга принца Уильяма довольно активно занимается благотворительностью. Совсем недавно Кейт Миддлтон посетила еще один хоспис, расположенный на востоке Англии в Норфолке, с целью призвать людей собрать деньги на строительство новых корпусов.


Кейт Миддлтон с детьми

Кейт Миддлтон с детьми

Кейт Миддлтон с детьми

Кейт Миддлтон с детьми

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