Кейт Миддлтон рассказала о том, каково это — быть принцессой

Вчера супруга принца Уильяма посетила детский хоспис в местечке под названием Квиденхем на востоке Великобритании, где провела несколько часов, общаясь с детьми и их родителями. В частности, одна из девочек задала герцогине Кембриджской резонный вопрос: «Каково это — быть принцессой?», на что Кейт без промедления ответила: «Главное занятие принцессы — это забота о муже и о своих детях, которые то и дело стараются разбежаться в разные стороны и что-нибудь натворить. Вот из чего состоит большая часть моей жизни». После сеанса арт-терапии Миддлтон подарила маленьким пациентам хосписа несколько коробок с игрушками, вскользь заметив, что она знает «одного мальчика, который пришел бы в восторг от пластмассовых динозавров», намекая на то, что ее 3-летний сын, принц Георг, без ума от древних животных.