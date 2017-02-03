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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017

Кейт Миддлтон проведет День всех влюбленных без принца Уильяма

Герцог и герцогиня Кембриджские не смогут вместе отметить День святого Валентина

Одна из самых красивых и крепких пар Великобритании, принц Уильям и Кейт Миддлтон, проведет День всех влюбленных порознь. Виной всему — обязанности герцогини Кэтрин как Почетного командира кадетов Королевских ВВС. Эту должность Кэтрин получила в декабре 2015 года после отставки принца Филиппа.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

14 февраля герцогиня Кембриджская отправится на базу Royal Air Force в Кембриджшире. Она не только пообщается с летчиками, но и испробует авиатренажер.‬

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

ФОТОGetty Images

За ‪два дня‬ до праздника всех влюбленных принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе посетят церемонию вручения наград премии BAFTA. Сначала организаторы попросили герцогиню не появляться на мероприятии, так как боялись, что она «затмит лауреатов», но Уильям, который является президентом премии BAFTA, отказался приходить без супруги.

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