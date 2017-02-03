Кейт Миддлтон проведет День всех влюбленных без принца Уильяма

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Герцог и герцогиня Кембриджские не смогут вместе отметить День святого Валентина
Одна из самых красивых и крепких пар Великобритании, принц Уильям и Кейт Миддлтон, проведет День всех влюбленных порознь. Виной всему — обязанности герцогини Кэтрин как Почетного командира кадетов Королевских ВВС. Эту должность Кэтрин получила в декабре 2015 года после отставки принца Филиппа.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
14 февраля герцогиня Кембриджская отправится на базу Royal Air Force в Кембриджшире. Она не только пообщается с летчиками, но и испробует авиатренажер.
Кейт Миддлтон и принц УильямФОТО
За два дня до праздника всех влюбленных принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе посетят церемонию вручения наград премии BAFTA. Сначала организаторы попросили герцогиню не появляться на мероприятии, так как боялись, что она «затмит лауреатов», но Уильям, который является президентом премии BAFTA, отказался приходить без супруги.
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