Кейт Миддлтон проведет День всех влюбленных без принца Уильяма

Одна из самых красивых и крепких пар Великобритании, принц Уильям и Кейт Миддлтон, проведет День всех влюбленных порознь. Виной всему — обязанности герцогини Кэтрин как Почетного командира кадетов Королевских ВВС. Эту должность Кэтрин получила в декабре 2015 года после отставки принца Филиппа.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

14 февраля герцогиня Кембриджская отправится на базу Royal Air Force в Кембриджшире. Она не только пообщается с летчиками, но и испробует авиатренажер.‬

Кейт Миддлтон и принц Уильям ФОТО Getty Images