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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

07 февраля 2017

Королевская семья может породниться с людьми сомнительной репутации

Спенсер и племянница Камиллы Паркер-Боулз участвуют в одном телешоу, и их возможная связь сулит королевской семье массу проблем

Как известно, в королевской семье вопрос репутации является одним из самых главных. Неудивительно, что Кейт Миддлтон сильно обеспокоена возможным романом Спенсера Мэтьюза и Эммы Паркер-Боулз. Спенсер — родной брат Джеймса Мэтьюза, жениха сестры Кейт Миддлтон, Пиппы. В отличие от Джеймса, ведущего закрытый образ жизни, Спенсер предпочитает жить громко и на широкую ногу. Он — профессиональный тусовщик, ставший знаменитым на всю страну благодаря участию в реалити-шоу «Сделано в Челси», рассказывавшем о жизни золотой молодежи столицы. Репутация Спенсера Мэтьюза, покорителя женских сердец и наркомана, не на шутку беспокоила в свое время (и вряд ли перестала беспокоить) королеву Елизавету, которую не радует перспектива заполучить в своем клане человека с дурным послужным списком.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Что касается Эммы Паркер-Боулз, она уже, что называется, принята в королевскую семью, так как приходится племянницей жене принца Чарльза Камилле Паркер-Боулз. Ее репутацию также нельзя назвать идеальной в представлении Кенгсингтонского дворца. В конце нулевых Эмма начала делать карьеру журналистки и активно сотрудничала с рядом известных изданий, от таблоидов до автомобильных журналов. В 2007-м племянница Камиллы наделала много шума после публикации ее репортажа с автосалона в Детройте. В статье, написанной в лучших традициях Джереми Кларксона, Эмма нецензурно выражалась, жаловалась на недостаток мест для курильщиков и на «адский холод, от которого у меня, похоже, отморозило соски». Кроме скандальных текстов, младшая Паркер-Боулз позировала для журналов полностью обнаженной, а также имела проблемы с наркотиками.

Спенсер Мэтьюз, Эмма Паркер-Боулз

Спенсер Мэтьюз, Эмма Паркер-Боулз

Сейчас Спенсер Мэтьюз и Эмма Паркер Боулз вместе заняты в популярном телешоу The Jump, где знаменитости должны осваивать непривычные им виды спорта. Это очень смущает Кейт Миддлтон, которая справедливо опасается, что, если между Спенсером и Эммой начнется роман, новых скандалов не избежать. Мэтьюз уже успел громко заявить о себе на этом телешоу, закрутив два романа одновременно — с моделью Вог Уильямс и спортсменкой Джейд Джонс. Любовный треугольник создал немало проблем и девушкам, и продюсерам программы. «Сказать, что всем было неудобно — значит сильно поскромничать», — приводят СМИ слова источника на ТВ.

Возможная связь двух родственников, каждый из которых имеет не очень хорошую репутацию, сильно осложнит дела королевской семьи, особенно в свете предстоящей свадьбы Пиппы Миддлтон и широко освещаемого романа принца Гарри с Меган Маркл. «Спенсер излазил весь Лондон, везде громко наследил, в том числе своими романами. Пиппа знает много королевских секретов, и теперь в Букингемском дворце буквально молятся, чтобы Джеймс не передал их своему брату», — говорил в свое время инсайдер. Если к этим секретам добавятся те, что знает Эмма Паркер Боулз, может выйти взрывоопасный коктейль.

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