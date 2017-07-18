Кейт Миддлтон призналась, что хочет третьего ребенка

Вчера днем Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми прилетели в Варшаву в рамках своего тура по городам Польши и Германии. После встречи с президентом страны Анджеем Дудой и его женой Агатой герцог и герцогиня оставили маленьких принца Георга и принцессу Шарлотту в отеле и направились на садовую вечеринку в посольстве Великобритании.

Супруга принца Уильяма оказалась в центре внимания собравшихся не только благодаря своему наряду — элегантному платью польского дизайнера Gosia Baczynska, но и своему признанию в том, что они с мужем готовы вновь стать родителями.