Кейт Миддлтон призналась, что хочет третьего ребенка

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Герцогиня Кембриджская заявила, что готова снова стать матерью
Вчера днем Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми прилетели в Варшаву в рамках своего тура по городам Польши и Германии. После встречи с президентом страны Анджеем Дудой и его женой Агатой герцог и герцогиня оставили маленьких принца Георга и принцессу Шарлотту в отеле и направились на садовую вечеринку в посольстве Великобритании.
Супруга принца Уильяма оказалась в центре внимания собравшихся не только благодаря своему наряду — элегантному платью польского дизайнера Gosia Baczynska, но и своему признанию в том, что они с мужем готовы вновь стать родителями.
Одна из гостей вечеринки рассказала прессе, что, получая многочисленные подарки для своих сына и дочери, Кейт отметила, что такого количества игрушек много только для Георга и Шарлотты. «Нам нужны еще дети», — сказала Кэтрин Уильяму, подчеркнув, что если в их семье действительно случится пополнение, они будут только рады.
Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. Их первенец, принц Георг, появился на свет в 2013-м, а его младшая сестра, принцесса Шарлотта, — спустя полтора года.