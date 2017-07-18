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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    18 июля 2017

    Кейт Миддлтон призналась, что хочет третьего ребенка

    Герцогиня Кембриджская заявила, что готова снова стать матерью

    Вчера днем Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми прилетели в Варшаву в рамках своего тура по городам Польши и Германии. После встречи с президентом страны Анджеем Дудой и его женой Агатой герцог и герцогиня оставили маленьких принца Георга и принцессу Шарлотту в отеле и направились на садовую вечеринку в посольстве Великобритании.

    Супруга принца Уильяма оказалась в центре внимания собравшихся не только благодаря своему наряду — элегантному платью польского дизайнера Gosia Baczynska, но и своему признанию в том, что они с мужем готовы вновь стать родителями.


    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Кейт Миддлтон

    Одна из гостей вечеринки рассказала прессе, что, получая многочисленные подарки для своих сына и дочери, Кейт отметила, что такого количества игрушек много только для Георга и Шарлотты. «Нам нужны еще дети», — сказала Кэтрин Уильяму, подчеркнув, что если в их семье действительно случится пополнение, они будут только рады.

    Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. Их первенец, принц Георг, появился на свет в 2013-м, а его младшая сестра, принцесса Шарлотта, — спустя полтора года.


    Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

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