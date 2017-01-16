Кейт Миддлтон познакомилась с Меган Маркл

По сообщениям британских СМИ, на днях принц Гарри наконец-то представил свою возлюбленную Кейт Миддлтон. «Как вы знаете, Гарри рано потерял мать, поэтому неудивительно, что в Кейт он видит старшую сестру и ему было крайне важно ее мнение. Но надо сказать, что Кейт полностью одобрила выбор своего деверя», — утверждают источники, близкие к королевской семье. К слову, принц Уильям, который познакомился с Маркл два месяца назад, также одобрил новую девушку брата.

Кейт Миддлтон

Стоит отметить, что Новый год возлюбленные встретили порознь. Меган провела главную ночь в году со своей семьей в Торонто, в то время как Гарри отметил праздник в компании брата и его семьи.

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Напомним, Меган и Гарри познакомились в мае прошлого года в Торонто, хотя официальное сообщение о том, что у принца роман со звездой сериала «Форс-мажоры», появилось в прессе только в конце октября.