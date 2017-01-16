«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017

Кейт Миддлтон познакомилась с Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская одобрила выбор принца Гарри

По сообщениям британских СМИ, на днях принц Гарри наконец-то представил свою возлюбленную Кейт Миддлтон. «Как вы знаете, Гарри рано потерял мать, поэтому неудивительно, что в Кейт он видит старшую сестру и ему было крайне важно ее мнение. Но надо сказать, что Кейт полностью одобрила выбор своего деверя», — утверждают источники, близкие к королевской семье. К слову, принц Уильям, который познакомился с Маркл два месяца назад, также одобрил новую девушку брата.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Стоит отметить, что Новый год возлюбленные встретили порознь. Меган провела главную ночь в году со своей семьей в Торонто, в то время как Гарри отметил праздник в компании брата и его семьи.

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Напомним, Меган и Гарри познакомились в мае прошлого года в Торонто, хотя официальное сообщение о том, что у принца роман со звездой сериала «Форс-мажоры», появилось в прессе только в конце октября.

Меган Маркл

Меган Маркл

Guess who’s back: новые фото Ким Кардашьян из ДубаяБелла Хадид отреагировала на роман The Weeknd и Селены Гомес

ELLE проекты

Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

НовостиКоролевская семья проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон
НовостиПринц Гарри и Меган Маркл вместе отдохнули в Норвегии
НовостиКак выглядела Кейт Миддлтон до встречи с принцем
НовостиЕлизавета II появилась на публике после болезни

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.