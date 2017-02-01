Кейт Миддлтон посетит церемонию награждения BAFTA

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Организаторы церемонии приняли это как факт, к тому же принц является почетным президентом Британской академии кино и телевизионных искусств. «Герцог и герцогиня Кембриджские — большие поклонники церемонии BAFTA. Мы очень рады приветствовать их королевские величества на этом мероприятии», — сказала главный исполнительный директор BAFTA Аманда Берри. Источники утверждают, что появление Миддлтон — ее собственная заслуга: она потребовала от Уильяма не принимать условия организаторов и непременно взять ее с собой. Большинство светских обозревателей не удивлено тем, что Кейт будет гостьей BAFTA. «В конце концов, Кейт Миддлтон никогда не упускает возможность появиться на вечеринке со знаменитостями и лишний раз выгулять дизайнерский наряд», — пишут СМИ.

Кейт не посещала церемонии наград BAFTA с 2009 года, да и сам принц, что интересно, в последние годы по неизвестным причинам пропускал церемонию. Это, кстати, было одним из поводов для критики Уильяма в британской прессе, попрекавшей его тем, что он пренебрегает своими прямыми обязанностями (в силу президентства в BAFTA). Теперь же пресса задается вопросом — а не было ли отсутствие принца вызвано нежеланием организаторов видеть Кейт из-за боязни, что она «украдет» все внимание? И значит ли грядущее появление звездной пары (церемония пройдет ‪12 февраля‬ в лондонском Королевском Альберт-холле), что принц все-таки послушал жену и решил проявить характер?