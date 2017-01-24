Кейт Миддлтон попросили не появляться на премии BAFTA

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Организаторы мероприятия боятся, что герцогиня затмит лауреатов церемонии
Совсем скоро в столице Великобритании будут объявлены победители престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Но, вопреки ожиданию поклонников королевской семьи, организаторы церемонии попросили принца Уильяма не брать с собой на мероприятие супругу, так как есть большие опасения, что Кейт Миддлтон затмит своим появлением других знаменитостей: «Да, принцу Уильяму отправили приглашение, но попросили прийти на премию в одиночку», — подтвердили инсайдеры.
Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA, 2011 годФОТО
К слову, последний раз супруги посетили церемонию BAFTA несколько лет назад, и тогда присутствие представителей королевской семьи, а в частности Кейт, действительно затмило чествование лауреатов самой премии.
Напомним, что церемония вручения статуэток состоится 12 февраля в лондонском Королевском Альберт-холле.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA, 2011 год
Принц Уильям,Кейт Миддлтон и Джей Ло на церемонии BAFTA, 2011 год
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