Кейт Миддлтон попросили не появляться на премии BAFTA

Совсем скоро в столице Великобритании будут объявлены победители престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Но, вопреки ожиданию поклонников королевской семьи, организаторы церемонии попросили принца Уильяма не брать с собой на мероприятие супругу, так как есть большие опасения, что Кейт Миддлтон затмит своим появлением других знаменитостей: «Да, принцу Уильяму отправили приглашение, но попросили прийти на премию в одиночку», — подтвердили инсайдеры.