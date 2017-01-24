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Звезды

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24 января 2017

Кейт Миддлтон попросили не появляться на премии BAFTA

Организаторы мероприятия боятся, что герцогиня затмит лауреатов церемонии

Совсем скоро в столице Великобритании будут объявлены победители престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Но, вопреки ожиданию поклонников королевской семьи, организаторы церемонии попросили принца Уильяма не брать с собой на мероприятие супругу, так как есть большие опасения, что Кейт Миддлтон затмит своим появлением других знаменитостей: «Да, принцу Уильяму отправили приглашение, но попросили прийти на премию в одиночку», — подтвердили инсайдеры.

Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA, 2011 год

Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA, 2011 год

ФОТОGetty Images

К слову, последний раз супруги посетили церемонию BAFTA несколько лет назад, и тогда присутствие представителей королевской семьи, а в частности Кейт, действительно затмило чествование лауреатов самой премии.

Напомним, что церемония вручения статуэток состоится 12 февраля в лондонском Королевском Альберт-холле.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA, 2011 год

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA, 2011 год

Принц Уильям,Кейт Миддлтон и Джей Ло на церемонии BAFTA, 2011 год

Принц Уильям,Кейт Миддлтон и Джей Ло на церемонии BAFTA, 2011 год

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