Кейт Миддлтон предпочитает утонченные драгоценности, поэтому ее редко можно увидеть в крупных серьгах или колье. А недавно стало известно, что в ее коллекции украшений есть секретное ожерелье, которое никто никогда не видел. Оказывается, когда родился принц Георг, сестра Кейт Пиппа подарила ей золотую цепочку с кулоном, на котором выгравирована первая буква имени Уильяма, а рядом — подвеска с изображением мальчика, что символизировало ее новорожденного сына.