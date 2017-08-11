Полная версия
Герцогиня Кембриджская носит секретное ожерелье, символизирующее единение с семьей
Кейт Миддлтон предпочитает утонченные драгоценности, поэтому ее редко можно увидеть в крупных серьгах или колье. А недавно стало известно, что в ее коллекции украшений есть секретное ожерелье, которое никто никогда не видел. Оказывается, когда родился принц Георг, сестра Кейт Пиппа подарила ей золотую цепочку с кулоном, на котором выгравирована первая буква имени Уильяма, а рядом — подвеска с изображением мальчика, что символизировало ее новорожденного сына.
Ожерелье Пиппа приобрела в Merci Maman — это знаменитый британский бренд, который изготавливает трогательные драгоценности. Таким образом, сестра герцогини Кембриджской продолжила королевскую традицию: впервые подобный презент вручил принц Чарльз Диане, когда родился Уильям. Подарок принцесса носила у сердца, пряча от посторонних глаз.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Кейт же решила сделать ожерелье настоящей семейной реликвией: с рождением Шарлотты герцогиня приобрела еще одну подвеску в виде силуэта девочки. А затем на цепочке появился кулон с выгравированными именами ее детей.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой