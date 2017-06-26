Кейт Миддлтон обиделась на Елизавету за поблажки принцессе Евгении

Отношения Кейт Миддлтон с двоюродными сестрами ее мужа, принцессами Беатрис и Евгенией, сложно назвать безоблачными. Принцессы всегда завидовали медийной популярности Кейт, ее статусу жены наследника престола; в свою очередь, герцогиня Кембриджская неоднократно давала понять, что не в восторге от запредельной светской активности Беатрис и Евгении. Как известно, сама Кейт не может похвастаться репутацией трудолюбивой: едкие британские СМИ неоднократно включали ее в списки самых ленивых представителей престола. Однако на фоне сестер умеренная работоспособность Кейт выглядит прямо-таки ратным подвигом.

Кейт Миддлтон

Принцессы Беатрис и Евгения

«Кейт часто называют самой ленивой из королевской семьи. Но Евгения и Беатрис бьют рекорды, нарушая все пункты протокола», — цитировали пару лет назад СМИ слова источника. С тех пор мало что изменилось. «Когда доходит до дела, можно сказать точно, что Беатрис и Евгения — лидеры по безделью в королевской семье. Даже у Камиллы Паркер-Боулз есть свое расписание, которому она худо-бедно следует», — отмечал инсайдер. По его словам, Кейт Миддлтон не скрывает своего раздражения по поводу сестер, а те в ответ демонстрируют ей свою неприязнь. Вся эта история, по информации инсайдеров, сильно задела Кейт Миддлтон.



Принцесс Беатрис и Евгения, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Дополнительный повод для раздражения у Кейт появился на днях. Как оказалось, Евгения получила разрешение королевы Елизаветы посетить фестиваль Гластонбери. Как сообщается, она буквально на коленях упрашивала Елизавету, чтобы та дала добро и позволила ей ради фестиваля пропустить протокольное мероприятие, последний день скачек в Аскоте. Интересно, что ее сестра Беатрис на Гластонбери отпущена не была.



Кейт Миддлтон и принцесса Евгения