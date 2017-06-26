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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 июня 2017

Кейт Миддлтон обиделась на Елизавету за поблажки принцессе Евгении

Елизавета разрешила Евгении пренебречь протокольными скачками и отправиться на фестиваль Гластонбери

Отношения Кейт Миддлтон с двоюродными сестрами ее мужа, принцессами Беатрис и Евгенией, сложно назвать безоблачными. Принцессы всегда завидовали медийной популярности Кейт, ее статусу жены наследника престола; в свою очередь, герцогиня Кембриджская неоднократно давала понять, что не в восторге от запредельной светской активности Беатрис и Евгении. Как известно, сама Кейт не может похвастаться репутацией трудолюбивой: едкие британские СМИ неоднократно включали ее в списки самых ленивых представителей престола. Однако на фоне сестер умеренная работоспособность Кейт выглядит прямо-таки ратным подвигом.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Принцессы Беатрис и Евгения

Принцессы Беатрис и Евгения

«Кейт часто называют самой ленивой из королевской семьи. Но Евгения и Беатрис бьют рекорды, нарушая все пункты протокола», — цитировали пару лет назад СМИ слова источника. С тех пор мало что изменилось.

«Когда доходит до дела, можно сказать точно, что Беатрис и Евгения — лидеры по безделью в королевской семье. Даже у Камиллы Паркер-Боулз есть свое расписание, которому она худо-бедно следует», — отмечал инсайдер. По его словам, Кейт Миддлтон не скрывает своего раздражения по поводу сестер, а те в ответ демонстрируют ей свою неприязнь. Вся эта история, по информации инсайдеров, сильно задела Кейт Миддлтон.


Принцесс Беатрис и Евгения, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принцесс Беатрис и Евгения, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Дополнительный повод для раздражения у Кейт появился на днях. Как оказалось, Евгения получила разрешение королевы Елизаветы посетить фестиваль Гластонбери. Как сообщается, она буквально на коленях упрашивала Елизавету, чтобы та дала добро и позволила ей ради фестиваля пропустить протокольное мероприятие, последний день скачек в Аскоте. Интересно, что ее сестра Беатрис на Гластонбери отпущена не была.


Кейт Миддлтон и принцесса Евгения

Кейт Миддлтон и принцесса Евгения

«Поклонники не могут вспомнить, когда в последний раз Кейт распускала волосы и выходила в свет не по протоколу. Ведь когда-то Кейт обожала вечеринки, походы в пабы. Это, правда, было до ее замужества», — пишут светские обозреватели, указывая, что нынешняя жизнь герцогини Кембриджской — это «сидеть дома с детьми и Уильямом или ходить на всякие официальные рауты». И это не ее решение: как утверждают источники, сама Кейт мечтает оставить детей на время и хорошенько повеселиться, но ей запрещено.

«Она — герцогиня, ее муж — будущий король. Последнее, в чем сейчас нуждается престол, — получить порцию фото Кейт в «компрометирующих ситуациях». Если бы она появилась на музыкальном фестивале, таком как Гластонбери, каждый ее шаг — с кем говорила бы, бокал с каким напитком держала бы в руках — оказался бы задокументирован папарацци», — пишут светские обозреватели.

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