Кейт Миддлтон недовольна принцем Уильямом

В последний год статус самой обсуждаемой пары королевской семьи Великобритании перешел от Кейт Миддлтон и принца Уильяма к принцу Гарри и Меган Маркл. Роман принца и актрисы развивается бурно: пара старается проводить вместе все свободное время, а Гарри постоянно делает своей избраннице дорогие подарки. Недавно СМИ сообщили, что принц собирается подарить возлюбленной на день рождения автомобиль Mini Cooper, надеясь таким образом сподвигнуть Меган перебраться в Лондон. Как сообщают зарубежные СМИ, отношения принца Гарри и Меган Маркл стали для Кейт Миддлтон причиной пересмотреть собственный брак с принцем Уильямом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Инсайдеры рассказали, что Кэтрин расстраивает, что Уильям не проявляет к ней столько же внимания, сколько Гарри уделяет Меган. Близкие к королевской семье источники добавили, что герцогиня считает, что в последнее время ее супруг стал менее романтичным и теперь реже проявляет свои чувства на публике.

Принц Гарри и Меган Маркл