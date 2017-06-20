Кейт Миддлтон недовольна принцем Уильямом

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Как Меган Маркл заставила герцогиню пересмотреть свои отношения с мужем?
В последний год статус самой обсуждаемой пары королевской семьи Великобритании перешел от Кейт Миддлтон и принца Уильяма к принцу Гарри и Меган Маркл. Роман принца и актрисы развивается бурно: пара старается проводить вместе все свободное время, а Гарри постоянно делает своей избраннице дорогие подарки. Недавно СМИ сообщили, что принц собирается подарить возлюбленной на день рождения автомобиль Mini Cooper, надеясь таким образом сподвигнуть Меган перебраться в Лондон. Как сообщают зарубежные СМИ, отношения принца Гарри и Меган Маркл стали для Кейт Миддлтон причиной пересмотреть собственный брак с принцем Уильямом.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Инсайдеры рассказали, что Кэтрин расстраивает, что Уильям не проявляет к ней столько же внимания, сколько Гарри уделяет Меган. Близкие к королевской семье источники добавили, что герцогиня считает, что в последнее время ее супруг стал менее романтичным и теперь реже проявляет свои чувства на публике.
Принц Гарри и Меган Маркл
Напомним, что в конце марта в прессе появилась информация, что принца Уильяма подозревают в измене: во французских Альпах наследника британского престола постоянно видели в компании модели Софи Тейлор. Сообщения СМИ Кейт и Уильям не комментировали, однако друзья герцога и герцогини Кембриджских рассказали, что Кэтрин согласилась простить мужа с одним условием — он больше никогда не будет путешествовать один.
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