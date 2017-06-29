Кейт Миддлтон наняла дорогостоящую няню

Кейт Миддлтон не раз говорила, что их с принцем Уильямом дети, 3-летний принц Георг и 2-летняя принцесса Шарлотта, не отличаются послушным характером. В начале года супруги переехали из Норфолка в Лондон, так как осенью Георг пойдет в школу, поэтому герцогиня Кембриджская решила нанять для своих детей новую няню, которая займется не только воспитанием, но и образованием юных наследников британского престола.

Платить гувернантке Кейт Миддлтон будет примерно $317 тысяч в год. По словам близких к королевской семье источников, за эту сумму воспитательница будет следить за детьми во время отсутствия родителей, а также учить их французскому и испанскому и работать над их поведением.

По данным СМИ, новая няня разговаривает на шести языках и является выпускницей одного из самых престижных колледжей Британии. Кроме того, она хорошо разбирается в искусстве и занимается конным спортом. Сообщается, что новая няня будет помогать той, которую Кейт и Уильям наняли сразу после рождения принца Георга.