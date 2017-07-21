Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Гамбург

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Герцогиня Кембриджская с супругом продолжают путешествовать по Германии
Сегодня заключительный день пребывания Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Германии. В рамках официального визита королевская чета отправилась из Берлина в Гамбург, дабы посетить Эльбскую филармонию, Морской музей, а также завод компании Airbus. На этот раз герцогиня Кембриджская выбрала платье лавандового цвета Emilia Wickstead. Стоит отметить, что наряд был создан специально для возлюбленной принца Уильяма, так как изначально у данной модели присутствовали накладные карманы на юбке, от которых Кейт решила отказаться. Свой образ Миддлтон дополнила бежевыми лодочками на высоком каблуке и небольшим красным клатчем.
Что же касается принца Георга и принцессы Шарлотты, то наследники британской короны в очередной раз остались в берлинском отеле под присмотром няни. По словам инсайдеров, Миддлтон считает, что длительные переезды очень утомляют 3-летнего принца и 2-летнюю принцессу, поэтому старается свести их к минимуму.
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