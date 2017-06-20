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20 июня 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям на открытии скачек в Аскоте

Супруги вышли в свет на фоне сообщений о проблемах в семье

В последние несколько месяцев в СМИ в чаще появляются новости о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают кризис брака. В марте в прессе писали, что Уильяма подозревают в измене, а сейчас таблоиды сообщили, что герцогиня Кэтрин недовольна тем, что ее супруг стал менее романтичным. На фоне этих сообщений Кейт и Уильям продемонстрировали гармонию в отношениях на открытии традиционных скачек в Аскоте.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

В центре внимания прессы герцог и герцогиня Кембриджские оказались не только из-за последних публикаций западной прессы, но и потому, что Кэтрин присутствует на скачках лишь второй раз. В этом году Кейт Миддлтон выбрала белое кружевное платье Alexander McQueen, похожее на ее прошлогодний наряд. Необычная шляпка завершила образ супруги принца Уильяма.

Также на открытии присутствовали королева Елизавета II, принц Филипп, принц Чарльз, герцогиня Камилла и другие члены королевской семьи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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