Теперь во дворце открыта еще одна вакансия, и на этот раз ее разместили Кейт Миддлтон , Уильям и Гарри . Объявление появилось на просторах популярной соцсети LinkedIn две недели назад, и на него откликнулись более 1000 человек.

Недавно королева Елизавета представила Великобритании своего нового советника — им стал ветеран афганской войны, 38-летний Нана Кофи Тумаши-Анкрахе.

На этот раз королевская семья ищет кандидата на должность старшего офицера связи Королевского фонда, в обязанности которого входит управление новостями в СМИ, поддержание имиджа королевской семьи и контроль за тем, чтобы все необходимые новости нашли свою аудиторию через СМИ и социальные сети.

Также в объявлении сообщается: «Кандидат должен иметь большой опыт в сфере маркетинга, медиа или рекламе. Желательно, чтобы будущий сотрудник Королевского фонда имел опыт работы в благотворительности и умел обрабатывать конфиденциальную информацию в любое время».