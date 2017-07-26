Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017

    Кейт Миддлтон и принц Уильям ищут сотрудника во дворец через интернет

    Королевская семья разместила вакансию на LinkedIn

    Недавно королева Елизавета представила Великобритании своего нового советника — им стал ветеран афганской войны, 38-летний Нана Кофи Тумаши-Анкрахе.

    Теперь во дворце открыта еще одна вакансия, и на этот раз ее разместили Кейт Миддлтон, Уильям и Гарри. Объявление появилось на просторах популярной соцсети LinkedIn две недели назад, и на него откликнулись более 1000 человек.

    Королевская семья

    На этот раз королевская семья ищет кандидата на должность старшего офицера связи Королевского фонда, в обязанности которого входит управление новостями в СМИ, поддержание имиджа королевской семьи и контроль за тем, чтобы все необходимые новости нашли свою аудиторию через СМИ и социальные сети.

    Также в объявлении сообщается: «Кандидат должен иметь большой опыт в сфере маркетинга, медиа или рекламе. Желательно, чтобы будущий сотрудник Королевского фонда имел опыт работы в благотворительности и умел обрабатывать конфиденциальную информацию в любое время».

    Королевская семья

    Интересно, что кандидат любой национальности может откликнуться на вакансию, и, возможно, именно его пригласят на собеседование во дворец.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз