Кейт Миддлтон и принц Уильям боятся за безопасность своих детей

В конце 2016 года принц Уильям и герцогиня Кэтрин объявили о переезде из поместья Анмер-Холл в Норфолке, где они жили последние три года, в Кенсингтонский дворец в Лондоне. Причины этого кроются в увеличении обязанностей герцога и герцогини Кембриджских в новом году. Вместе с Кейт и Уильямом в центр Лондона переедут и их дети, принц Георг и принцесса Шарлотта.

Уильям и Кэтрин очень переживают за безопасность своих детей в новом доме и сейчас вплотную занимаются усилением охраны дворца. Так, они наняли команду садовников, чтобы засадить территорию хвойными деревьями, которые смогут скрыть маленьких принца и принцессу от посторонних глаз во время их прогулок по саду. Они также изменили план подъезда к их резиденции и попросили закрыть зону над Кенсингтонским дворцом для полетов.