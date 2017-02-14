Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
День святого Валентина love is...
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 февраля 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям боятся за безопасность своих детей

Герцог и герцогиня Кембриджские усилили охрану своей лондонской резиденции ради принца Георга и принцессы Шарлотты

В конце 2016 года принц Уильям и герцогиня Кэтрин объявили о переезде из поместья Анмер-Холл в Норфолке, где они жили последние три года, в Кенсингтонский дворец в Лондоне. Причины этого кроются в увеличении обязанностей герцога и герцогини Кембриджских в новом году. Вместе с Кейт и Уильямом в центр Лондона переедут и их дети, принц Георг и принцесса Шарлотта.

Уильям и Кэтрин очень переживают за безопасность своих детей в новом доме и сейчас вплотную занимаются усилением охраны дворца. Так, они наняли команду садовников, чтобы засадить территорию хвойными деревьями, которые смогут скрыть маленьких принца и принцессу от посторонних глаз во время их прогулок по саду. Они также изменили план подъезда к их резиденции и попросили закрыть зону над Кенсингтонским дворцом для полетов.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса Шарлотта

Такие меры объясняются еще и тем, что осенью трехлетний принц Георг пойдет в школу, которая находится недалеко от дворца, и родители наследника британского престола хотят как можно сильнее оградить мальчика от и без того повышенного внимания прессы.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса ШарлоттаФОТОGetty Images

«Интерес к семье герцога и герцогини Кембриджских абсолютно понятен, но нужно сохранять баланс между ним и их правом на частную жизнь. Это очень важно для семьи с маленькими детьми», — пояснили представители принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Материалы по темам

Кейт Миддлтон проведет День всех влюбленных без принца УильямаФото дня: Кейт Миддлтон и принц Уильям на рождественской службе с детьмиВаше Благородие: самые трогательные снимки королевской семьи

ELLE проекты

Подарки для нееЧем удивить любимую в День всех влюбленных
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку
Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением

Читайте также

НовостиФото дня: Паулина Андреева провела вечер в компании подруг
НовостиПринц Уильям посетит Париж впервые после смерти принцессы Дианы
НовостиДжастин Теру поздравил Дженнифер Энистон с днем рождения
Звездный стильОбраз Дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen на премии BAFTA-2017

ELLE рекомендует

Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ПрактикаС чем носить кожаные брюки
ЗвездыЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи

Лучшее на Elle

ТрендыБьюти-тренд: блестки и стразы в макияже
ПрактикаВсе и сразу: новые бьюти-линии для лица
ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Принц Уильям посетит Париж впервые после смерти принцессы Дианы

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.