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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    18 июля 2017

    Кейт Мара и Джейми Белл тайно поженились

    Церемония состоялась в минувшие выходные

    Американская актриса Кейт Мара и ее британский коллега Джейми Белл поженились в прошлые выходные. Торжество прошло в строжайшей секретности, в кругу самых близких друзей и родственников. О новом статусе отношений пара сообщила вчера, выложив в Instagram трогательный свадебный снимок, на котором молодожены нежно целуют друг друга, подписав его «Мистер и миссис Белл».

    Свадьба Кейт Мара и Джейми БеллФОТОGetty Images

    Напомним, голливудские актеры познакомились на съемках фильма «Фантастическая четверка» в 2015 году. Когда именно Джейми сделал предложение Кейт неизвестно, зато очевидно, что долго в своих чувствах ему разбираться не пришлось, раз спустя два года отношений он повел возлюбленную к алтарю.

    Для 33-летней Кейт этот брак стал первым, в то время как Джейми ранее был женат на Эван Рэйчел Вуд, которая подарила ему сына.

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