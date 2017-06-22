Кейт Бекинсейл встречается с 21-летним актером

Кейт Бекинсейл – одна из самых красивых британских актрис. Обладательница безупречного вкуса и благородной внешности, она выглядит моложе своих лет: предположить, что ей 43 года, трудно. Недавно звезда в очередной раз подтвердила свой статус покорительницы мужских сердец – журналисты сфотографировали Кейт Бекинсейл целующийся с 21-летним комиком и актером Мэттом Райфом.



ФОТО Getty

По сведениям западных СМИ, друзья и близкие актрисы уже поддержали ее новый роман, и считают, что обращать внимание на возраст ни к чему. «Мэтт, действительно, очень милый парень и он делает Кейт такой счастливой!» – рассказал один из инсайдеров.



ФОТО Getty

ФОТО Getty

Напомним, в ноябре прошлого года британская актриса развелась с режиссером Леном Уайзманом. По слухам, причиной стали измены мужа, однако позже появилась информация, что и сама Кейт к концу брака с Леном активно искала новых отношений.

