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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 июня 2017

Кейт Бекинсейл встречается с 21-летним актером

У известной британской актрисы появился новый бойфренд

Кейт Бекинсейл – одна из самых красивых британских актрис. Обладательница безупречного вкуса и благородной внешности, она выглядит моложе своих лет: предположить, что ей 43 года, трудно. Недавно звезда в очередной раз подтвердила свой статус покорительницы мужских сердец – журналисты сфотографировали Кейт Бекинсейл целующийся с 21-летним комиком и актером Мэттом Райфом.


Кейт Бекинсейл встречается с 21-летним актеромФОТОGetty

По сведениям западных СМИ, друзья и близкие актрисы уже поддержали ее новый роман, и считают, что обращать внимание на возраст ни к чему. «Мэтт, действительно, очень милый парень и он делает Кейт такой счастливой!» – рассказал один из инсайдеров.


Кейт Бекинсейл встречается с 21-летним актеромФОТОGetty
Кейт Бекинсейл встречается с 21-летним актеромФОТОGetty

Напомним, в ноябре прошлого года британская актриса развелась с режиссером Леном Уайзманом. По слухам, причиной стали измены мужа, однако позже появилась информация, что и сама Кейт к концу брака с Леном активно искала новых отношений.


Кейт Бекинсейл встречается с 21-летним актеромФОТОGetty

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