Кейт Бекинсейл рассталась с 22-летним Мэттом Райфом

В начале лета стало известно о новом романе Кейт Бекинсейл : избранником актрисы стал 22-летний начинающий актер Мэтт Райф . На днях журнал US Weekly сообщил, что влюбленные расстались.

Инициатором разрыва стала 44-летняя актриса. По словам инсайдеров, Кейт решила посвятить себя работе (сейчас Бекинсейл промоутирует свой новый фильм «Единственный живой парень в Нью-Йорке»), а также общению с 18-летней дочерью Лили, которую родила от актера Майкла Шина.

Друзья Бекинсейл уточнили, что ее отношения с Райфом никогда не были серьезными. «Они просто хорошо проводили время вместе, веселились и ходили на свидания», — пояснил источник издания.

Напомним, что ранее Кейт Бекинсейл была замужем за режиссером Леном Уайзманом. В ноябре прошлого года они развелись.