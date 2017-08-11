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    11 августа 2017

    Кейт Бекинсейл рассталась с 22-летним Мэттом Райфом

    Что стало причиной разрыва 44-летней актрисы и ее молодого бойфренда?

    В начале лета стало известно о новом романе Кейт Бекинсейл: избранником актрисы стал 22-летний начинающий актер Мэтт Райф. На днях журнал US Weekly сообщил, что влюбленные расстались.

    Кейт Бекинсейл

    Кейт Бекинсейл

    Мэтт Райф

    Мэтт Райф

    Инициатором разрыва стала 44-летняя актриса. По словам инсайдеров, Кейт решила посвятить себя работе (сейчас Бекинсейл промоутирует свой новый фильм «Единственный живой парень в Нью-Йорке»), а также общению с 18-летней дочерью Лили, которую родила от актера Майкла Шина.

    Кейт Бекинсейл и Мэтт Райф
    Кейт Бекинсейл и Мэтт РайфФОТОGetty Images, Legion Media

    Друзья Бекинсейл уточнили, что ее отношения с Райфом никогда не были серьезными. «Они просто хорошо проводили время вместе, веселились и ходили на свидания», — пояснил источник издания.

    Напомним, что ранее Кейт Бекинсейл была замужем за режиссером Леном Уайзманом. В ноябре прошлого года они развелись.

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