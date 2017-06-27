Кейт Бекинсейл и ее молодой бойфренд не скрывают чувств

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Голливудская актриса и ее 21-летний возлюбленный на романтическом свидании
Две недели назад звезду голливудских фантастических боевиков Кейт Бекинсейл заметили в объятиях юного актера Мэтта Райфа, который младше ее более чем на 20 лет. Теперь за новым романом актрисы наблюдает весь мир: на днях, например, пару видели выходящей из дома Бекинсейл, а выходные влюбленные провели на природе, устроив романтический пикник.
Вчера Кейт и Мэтт отправились в одну из галерей Лос-Анджелеса, где с удовольствием позировали фотографам, не разнимая объятий.
Кейт Бекинсейл и Мэтт РайфФОТО
Кейт Бекинсейл и Мэтт РайфФОТО
И хотя близкие и друзья Бекинсейл уверены, что молодой актер хочет с ее помощью продвинуться по карьерной лестнице, сама Кейт кажется невероятно счастливой. Источники, близкие к актрисе, сообщают, что она впервые после развода с супругом Леном Уайзманом смогла расслабиться и довериться новому возлюбленному.
Напомним, Бекинсейл и Уайзман развелись в конце прошлого года: причиной для разрыва стали измены со стороны обоих супругов.
Кейт Бекинсейл и Лен Уайзман
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