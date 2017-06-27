Кейт Бекинсейл и ее молодой бойфренд не скрывают чувств

Две недели назад звезду голливудских фантастических боевиков Кейт Бекинсейл заметили в объятиях юного актера Мэтта Райфа, который младше ее более чем на 20 лет. Теперь за новым романом актрисы наблюдает весь мир: на днях, например, пару видели выходящей из дома Бекинсейл, а выходные влюбленные провели на природе, устроив романтический пикник.

Вчера Кейт и Мэтт отправились в одну из галерей Лос-Анджелеса, где с удовольствием позировали фотографам, не разнимая объятий.