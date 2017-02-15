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Звезды

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15 февраля 2017

Кейт Аптон разделась для Sports Illustrated

24-летняя модель в третий раз стала девушкой с обложки бикини-выпуска Swimsuit Issue

Одна из самых сексуальных женщин планеты (по версии многих авторитетных изданий), 24-летняя Кейт Аптон вновь украсила страницы журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, с которого шесть лет назад началась вселенская слава топ-модели. В этом году пышнотелая блондинка в третий раз позировала для бикини-выпуска, демонстрируя со всех ракурсов формы, которым позавидует сама Ким Кардашьян. Что из этого получилось — не нуждается в комментариях.

Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон

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