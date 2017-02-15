Кейт Аптон разделась для Sports Illustrated

Одна из самых сексуальных женщин планеты (по версии многих авторитетных изданий), 24-летняя Кейт Аптон вновь украсила страницы журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, с которого шесть лет назад началась вселенская слава топ-модели. В этом году пышнотелая блондинка в третий раз позировала для бикини-выпуска, демонстрируя со всех ракурсов формы, которым позавидует сама Ким Кардашьян. Что из этого получилось — не нуждается в комментариях.