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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Кэтрин Хейгл вновь стала мамой

Для 38-летней актрисы этот ребенок стал третьим по счету, но первым биологическим

Актриса Кэтрин Хейгл и музыкант Джош Келли вновь стали родителями. Звезда ромкома «Голая правда» подарила супругу сына, которого назвали Джошуа Бишоп Келли-младший.

Хотя у звездной четы уже есть дети, новорожденный малыш стал для них действительно особенным: мальчик — первый биологический ребенок Хейгл и Келли. Также у них есть двое приемных детей: в 2009-м они удочерили девочку по имени Нали, а в 2012-м — Аделаиду.

Новостью о своей беременности Кэтрин Хейгл поделилась летом прошлого года. «Мы счастливы сообщить, что ждем третьего малыша. Нали и Аделаида безумно рады, им не терпится познакомиться с братиком, а мы с Джошем переполнены счастьем и благодарностью», — сказала тогда актриса.

Кэтрин Хейгл и Джош Келли

Кэтрин Хейгл и Джош Келли

ФОТОGetty Images

По словам Кэтрин, ожидание ребенка протекало легко (за исключением сильной тяги к сладкому), а супруг терпел все ее капризы. К слову, в конце 2017 года Хейгл и Келли отметят 10 лет со дня свадьбы.

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Кендра Спирс родила второго сына

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