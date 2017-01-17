Кэтрин Хейгл вновь стала мамой

Актриса Кэтрин Хейгл и музыкант Джош Келли вновь стали родителями. Звезда ромкома «Голая правда» подарила супругу сына, которого назвали Джошуа Бишоп Келли-младший.

Хотя у звездной четы уже есть дети, новорожденный малыш стал для них действительно особенным: мальчик — первый биологический ребенок Хейгл и Келли. Также у них есть двое приемных детей: в 2009-м они удочерили девочку по имени Нали, а в 2012-м — Аделаиду.

Новостью о своей беременности Кэтрин Хейгл поделилась летом прошлого года. «Мы счастливы сообщить, что ждем третьего малыша. Нали и Аделаида безумно рады, им не терпится познакомиться с братиком, а мы с Джошем переполнены счастьем и благодарностью», — сказала тогда актриса.

Кэтрин Хейгл и Джош Келли ФОТО Getty Images