Кэтрин Хейгл показала новорожденного сына

Месяц назад в семье 38-летней Кэтрин Хейгл произошло прибавление: на свет появился третий ребенок актрисы — сын Джошуа. Как известно, звезда и ее супруг также воспитывают двух приемных дочерей, 8-летнюю Нэнси и 4-летнюю Аделаиду, а теперь у пары появился и долгожданный мальчик.

«Это был большой сюрприз! Я всегда знала, что хочу еще детей, но не думала, каким образом стоит осуществлять эти планы», — призналась Хейгл в интервью People. Актриса рассказала, что любит все планировать, однако беременность стала для нее неожиданностью — о том, что у нее будет сын, звезда узнала, когда снималась в сериале «Сомнения». «Скажу честно, моя первая реакция была: «Вот блин!». Теперь у нас новые приоритеты, и я должна дать себе перерыв и привыкнуть к этому», — поделилась многодетная мама.