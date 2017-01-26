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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 января 2017

Кэтрин Хейгл показала новорожденного сына

38-летняя актриса рассказала о материнстве

Месяц назад в семье 38-летней Кэтрин Хейгл произошло прибавление: на свет появился третий ребенок актрисы — сын Джошуа. Как известно, звезда и ее супруг также воспитывают двух приемных дочерей, 8-летнюю Нэнси и 4-летнюю Аделаиду, а теперь у пары появился и долгожданный мальчик.

«Это был большой сюрприз! Я всегда знала, что хочу еще детей, но не думала, каким образом стоит осуществлять эти планы», — призналась Хейгл в интервью People. Актриса рассказала, что любит все планировать, однако беременность стала для нее неожиданностью — о том, что у нее будет сын, звезда узнала, когда снималась в сериале «Сомнения». «Скажу честно, моя первая реакция была: «Вот блин!». Теперь у нас новые приоритеты, и я должна дать себе перерыв и привыкнуть к этому», — поделилась многодетная мама.

Кэтрин Хейгл с супругом Джошем Келли и новорожденным сыном

Кэтрин Хейгл с супругом Джошем Келли и новорожденным сыном

Уже в феврале Кэтрин Хейгл возвращается к съемкам, а пока признается, что наслаждается каждой минутой, проведенной с новорожденным сыном: «Мы сейчас на том этапе, когда становишься просто одержимым этим ребенком! Так и должно быть». К слову, актриса не исключает возможности еще родить детей — первая беременность ее очень вдохновила.

Кэтрин Хейгл с новорожденным сыномФОТОpeople.com

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Кэтрин Хейгл вновь стала мамой

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