Кети Топурия отдыхает с мужем и дочерью в Грузии

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Певица отправилась на родину вместе с семьей
Последние несколько месяцев в СМИ обсуждают напряженные отношения между Кети Топурией и ее супругом, бизнесменом Львом Гейхманом. Сначала певице приписывали роман с рэпером Гуфом, что вскоре опроверг сам музыкант, а затем журналисты всерьез решили, что Кети и Лев разводятся. Все дело в том, что пара давно не выходила в свет вместе, к тому же певица удалила некоторые совместные фото с мужем. А источники, близкие к супругам, сообщали, что они уже полгода не живут вместе.
Однако вчера Топурия выложила в свой Instagram трогательное фото, на котором ее муж играет с дочкой. Оказалось, что Кети с семьей отдыхает в родной Грузии и, кажется, в их со Львом отношениях царит идиллия.
Напомним, Кети Топурия и Лев Гейхман начали встречаться в 2009-м году, а в 2013-м сыграли свадьбу. Спустя два года у супругов родилась дочка, которую назвали Оливией.