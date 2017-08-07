Кети Топурия отдыхает с мужем и дочерью в Грузии

Последние несколько месяцев в СМИ обсуждают напряженные отношения между Кети Топурией и ее супругом, бизнесменом Львом Гейхманом. Сначала певице приписывали роман с рэпером Гуфом, что вскоре опроверг сам музыкант, а затем журналисты всерьез решили, что Кети и Лев разводятся. Все дело в том, что пара давно не выходила в свет вместе, к тому же певица удалила некоторые совместные фото с мужем. А источники, близкие к супругам, сообщали, что они уже полгода не живут вместе.