Кэти Перри и Роберт Паттинсон встречаются?

Вопреки разговорам о том, что Роберт Паттинсон собирается жениться на своей давней возлюбленной Талии Барнетт, более известной под псевдонимом FKA Twigs, на прошедших выходных 31-летнего актера видели в компании Кэти Перри. В частности, знаменитости были замечены на романтическом свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, который находится на крыше. «Кэти и Роберт весь вечер флиртовали друг с другом. Всем было понятно, что они испытывают симпатию друг к другу», — сообщил один из очевидцев.