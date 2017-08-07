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    07 августа 2017

    Кэти Перри и Роберт Паттинсон встречаются?

    Актер был замечен на свидании с экс-возлюбленной Орландо Блума

    Вопреки разговорам о том, что Роберт Паттинсон собирается жениться на своей давней возлюбленной Талии Барнетт, более известной под псевдонимом FKA Twigs, на прошедших выходных 31-летнего актера видели в компании Кэти Перри. В частности, знаменитости были замечены на романтическом свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, который находится на крыше. «Кэти и Роберт весь вечер флиртовали друг с другом. Всем было понятно, что они испытывают симпатию друг к другу», — сообщил один из очевидцев.

    Кэти Перри и Роберт Паттинсон

    Кэти Перри и Роберт Паттинсон

    ФОТОLEGION-MEDIA.RU

    Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда певицу и актера видят вместе. По сообщениям инсайдеров, искра между Перри и Паттинсоном проскочила еще в конце февраля, после того как певица объявила о расставании с Орландо Блумом.
    Напомним, Паттинсон сделал предложение своей «официальной» возлюбленной FKA Twigs еще в сентябре 2014 года, но дата свадьбы по разным причинам постоянно откладывалась.

    Роберт Паттинсон и FKA Twigs

    Роберт Паттинсон и FKA Twigs

    ФОТОGetty Images

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