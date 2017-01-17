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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Кендра Спирс родила второго сына

Наследника принцессы нарекли Синаном

Кажется, недавно мусульманская община сообщила миру о том, что топ-модель и по совместительству восточная принцесса Кендра Спирс и ее супруг, принц Рахим Ага-хан, готовятся к рождению второго наследника, как малыш уже появился на свет. Впрочем, родился Синан (таким именем нарекли мальчика) еще 2 января, однако его дед и глава общины мусульман-исламистов Карим Ага-хан IV решил сделать официальное объявление только теперь. «Рождение Синана озарило счастьем наш дом. Спасибо всем за добрые слова и молитвы», — значится в послании.

Принц Рахим Ага-хан IV и Кендра Спирс

Принц Рахим Ага-хан IV и Кендра Спирс

Как известно, в 2015 году у августейшей пары родился первенец и старший брат Синана — Ирфан. К слову, вопреки предубеждениям, 28-летняя Кендра Спирс успешно совмещает и модные съемки, и материнство, и обязанности супруги одного из самых влиятельных мусульман мира. Так что скоро молодая мама вновь порадует поклонников свежими снимками в глянце.

Кендра Спирс
Кендра СпирсФОТОGetty/East News

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