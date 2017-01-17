Кендра Спирс родила второго сына

Кажется, недавно мусульманская община сообщила миру о том, что топ-модель и по совместительству восточная принцесса Кендра Спирс и ее супруг, принц Рахим Ага-хан, готовятся к рождению второго наследника, как малыш уже появился на свет. Впрочем, родился Синан (таким именем нарекли мальчика) еще 2 января, однако его дед и глава общины мусульман-исламистов Карим Ага-хан IV решил сделать официальное объявление только теперь. «Рождение Синана озарило счастьем наш дом. Спасибо всем за добрые слова и молитвы», — значится в послании.