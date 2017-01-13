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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 января 2017

Кэндис Свейнпол опубликовала трогательное фото с сыном

Модель быстро вернулась в форму после беременности

Несмотря на то, что новогодние праздники уже подошли к концу, западные знаменитости продолжают поздравлять своих подписчиков с наступлением нового года. Пару часов назад южноафриканская модель Кэндис Свейнпол опубликовала в Instagram трогательное фото с сыном на руках и подписью: «Счастливого 2017 от нас».

Стоит отметить, что 28-летняя модель впервые стала мамой чуть больше трех месяцев назад, но уже успела вернуться в отличную физическую форму.

Напомним, Кэндис родила сына Анака 5 октября 2016 года. Отцом малыша стал давний возлюбленный Свейнпол, модель Херманн Николи, с которым она встречается уже больше десяти лет.

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