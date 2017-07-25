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    25 июля 2017

    Кендалл Дженнер снялась обнаженной

    20-летняя модель приняла участие в откровенной фотосессии

    Не узнаем вас в гриме: самая скромная из клана Кардашьян-Дженнер, 20-летняя Кендалл, приняла участие в откровенной фотосессии. Девушка предстала полностью обнаженной в объективе фэшн-фотографа Саши Самсоновой. На черно-белом снимке младшая сестра Ким Кардашьян запечатлена лежащей на столе с сигаретой в руках. «Не курю», — лаконично подписала снимок Кендалл.

    Эта фотосессия — не первый опыт сотрудничества Самсоновой и Дженнер. Девушки также работали вместе над лукбуком коллекции одежды и купальников Kylie+Kendall. Однако на этот раз серия снимков получилась особенно сексуальной и откровенной. Поклонники Кендалл не преминули отметить, что при первом взгляде на фото едва не перепутали ее с Эмили Ратаковски, известной любительницей фотосессий в стиле ню. Впрочем, Дженнер ничуть не против такого сравнения, ведь они с Эмили поддерживают дружеские отношения.

    Джоан Смолс, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски

    Джоан Смолс, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски

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