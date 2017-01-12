Кендалл Дженнер отрицает, что делала пластические операции

На днях Кендалл Дженнер поделилась очередной совместной фотографией со своей младшей сестрой Кайли, что спровоцировало целую бурю эмоций у поклонников звездных сестер. В частности, подписчики модели обвинили ее в том, что за последнее время ее внешность сильно изменилась и это произошло явно не без вмешательства пластических хирургов. Эти заявления сильно тронули сестру Ким, и она решила опубликовать открытое письмо, в котором заверила свою аудиторию, что никогда не прибегала к услугам пластического хирурга: «Зачем мне как модели переделывать лицо? В этом нет никакого смысла. Иногда мне кажется, что когда люди говорят о таких вещах, то просто хотят меня обидеть. Я даже никогда не пользуюсь карандашом для губ, если только речь не идет о красной помаде. И когда я говорю «никогда», я имею в виду «никогда». Обычно я пользуюсь исключительно блеском для губ. И ни с того ни сего окружающие начинают обсуждать изменения моей внешности: «О Боже, Кендалл увеличила губы и сделала пластику носа!». Что это вообще такое?» — негодует Дженнер.