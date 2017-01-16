Кендалл Дженнер опубликовала откровенное фото в бикини

Как известно, члены семьи Кардашьян-Дженнер любят эпатировать своих поклонников. В частности, вчера Кендалл опубликовала в Instagram серию откровенных фотографий в бикини, тем самым в очередной раз продемонстрировав свою идеальную физическую форму. На данный момент снимки собрали в общей сложности более 4 миллионов лайков и почти 100 тысяч комментариев.

Напомним, в ноябре прошлого года 21-летняя модель на некоторое время удаляла свой аккаунт в Instagram, чем вызвала крайне негативную реакцию со стороны своих поклонников. В частности, некоторые из них предположили, что Кендалл специально взяла паузу и не появлялась в социальных сетях, чтобы сделать себе очередную пластическую операцию. К слову, сама знаменитость отрицает тот факт, что хотя бы раз в жизни обращалась к услугам пластического хирурга.