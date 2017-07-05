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    05 июля 2017

    Кендалл Дженнер хочет покинуть шоу «Семейство Кардашьян»

    Модель решила начать самостоятельную жизнь

    Не так давно в сети появилась информация о том, что рейтинги нашумевшего шоу «Семейство Кардашьян» начали резко падать. К тому же, по сообщениям инсайдеров, совсем скоро реалити покинет одна из самых ярких его звезд — Кендалл Дженнер. По словам источников, близких к модели, младшая сестра Ким хочет сфокусироваться на собственной карьере: «Кендалл больше не хочет, чтобы ее воспринимали исключительно как часть семьи Кардашьян. Она мечтает наконец-то выбраться из-под крыла Крис, начать жить самостоятельной жизнью и запустить собственное шоу».

    Кроме того, стало известно, что 21-летняя модель уже начала набирать свою собственную команду: «Кендалл наняла стилиста Бейонсе, чтобы полностью сменить свой имидж и максимально дистанцироваться от семьи», — заметил инсайдер.

    По мнению близких друзей модели, на ее решение покинуть шоу повлиял выход биографии Кейтлин Дженнер, в которой она не слишком лестно отзывается о своей бывшей супруге, матери модели Крис: «Кендалл очень переживала из-за выхода книги, и это тоже повлияло на ее решение уйти из проекта».

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