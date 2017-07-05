Кендалл Дженнер хочет покинуть шоу «Семейство Кардашьян»

Не так давно в сети появилась информация о том, что рейтинги нашумевшего шоу «Семейство Кардашьян» начали резко падать. К тому же, по сообщениям инсайдеров, совсем скоро реалити покинет одна из самых ярких его звезд — Кендалл Дженнер. По словам источников, близких к модели, младшая сестра Ким хочет сфокусироваться на собственной карьере: «Кендалл больше не хочет, чтобы ее воспринимали исключительно как часть семьи Кардашьян. Она мечтает наконец-то выбраться из-под крыла Крис, начать жить самостоятельной жизнью и запустить собственное шоу».

Кроме того, стало известно, что 21-летняя модель уже начала набирать свою собственную команду: «Кендалл наняла стилиста Бейонсе, чтобы полностью сменить свой имидж и максимально дистанцироваться от семьи», — заметил инсайдер.