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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 июня 2017

Кэмерон Диас устала от Голливуда

Актриса откровенно рассказала, почему перестала сниматься в кино

Кэмерон Диас всегда активно участвовала в светской жизни Голливуда. Но три года назад свободная, молодая и успешная актриса исчезла из поля зрения прессы и поклонников — сразу после премьеры мюзикла «Энни». Недавно Диас рассказала, почему приняла решение отказаться от мировой славы и новых ролей в кино. «Я просто перестала понимать, кто я есть на самом деле. Осознавать это было очень больно. Я почувствовала, что мне нужно снова собрать себя буквально по кусочкам». Кроме того, актриса отметила, что у нее больше не было сил переносить постоянные перелеты. Их же она винит в том, что до 40 лет у нее не было мужа — только бойфренды. «Бойфренд и муж — это вовсе не одно и то же. Мой муж стал мне партнером, опорой и вообще всем». Кажется, суждения Диас небезосновательны. Через несколько месяцев после решения бросить актерскую карьеру она встретила рок-музыканта Бенджи Мэдден. Спустя семь месяцев они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз.

Кэмерон Диас

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