Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    17 июля 2017

    Кайли Миноуг снова влюблена?

    Певица решила вернуться к бывшему бойфренду

    После расставания Кайли Миноуг с Джошуа Сассом в сети то и дело появляется информация о новых возлюбленных 49-летней певицы. Но, судя по всему, исполнительница все же решила возобновить отношения со своим экс-бойфрендом Оливье Мартинесом. Знаменитости начали общаться еще в начале весны, а на днях пара была замечена на романтическом свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. «Оливье нежно поцеловал Кайли при встрече и весь вечер держал ее за руку. Они много смеялись, и было видно, что им очень комфортно друг с другом», — сообщил один из очевидцев.

    Кайли Миноуг и Оливье Мартинес

    Кайли Миноуг и Оливье Мартинес

    ФОТОGetty Images

    Напомним, Миноуг и Мартинес были вместе больше пяти лет и расстались в 2007 году, после чего актер женился на Холли Берри. У знаменитостей есть общий сын Масео, но, несмотря на это, пара не смогла сохранить отношения и разошлась в октябре 2015-го.

    Оливье Мартинес и Холли Берри

    Оливье Мартинес и Холли Берри

    Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

    Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

    Кайли Миноуг

    Кайли Миноуг

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз