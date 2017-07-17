Кайли Миноуг снова влюблена?

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Певица решила вернуться к бывшему бойфренду
После расставания Кайли Миноуг с Джошуа Сассом в сети то и дело появляется информация о новых возлюбленных 49-летней певицы. Но, судя по всему, исполнительница все же решила возобновить отношения со своим экс-бойфрендом Оливье Мартинесом. Знаменитости начали общаться еще в начале весны, а на днях пара была замечена на романтическом свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. «Оливье нежно поцеловал Кайли при встрече и весь вечер держал ее за руку. Они много смеялись, и было видно, что им очень комфортно друг с другом», — сообщил один из очевидцев.
Кайли Миноуг и Оливье МартинесФОТО
Напомним, Миноуг и Мартинес были вместе больше пяти лет и расстались в 2007 году, после чего актер женился на Холли Берри. У знаменитостей есть общий сын Масео, но, несмотря на это, пара не смогла сохранить отношения и разошлась в октябре 2015-го.
Оливье Мартинес и Холли Берри
Кайли Миноуг и Джошуа Сасс
Кайли Миноуг