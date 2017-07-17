Кайли Миноуг снова влюблена?

После расставания Кайли Миноуг с Джошуа Сассом в сети то и дело появляется информация о новых возлюбленных 49-летней певицы. Но, судя по всему, исполнительница все же решила возобновить отношения со своим экс-бойфрендом Оливье Мартинесом. Знаменитости начали общаться еще в начале весны, а на днях пара была замечена на романтическом свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. «Оливье нежно поцеловал Кайли при встрече и весь вечер держал ее за руку. Они много смеялись, и было видно, что им очень комфортно друг с другом», — сообщил один из очевидцев.