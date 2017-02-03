Кайли Миноуг разорвала помолвку с 29-летним бойфрендом

Несмотря на то, что последние несколько месяцев 48-летняя певица занималась подготовкой к грядущей свадьбе со своим 29-летним возлюбленным Джошуа Сассом, сегодня в сети появилась информация о том, что Кайли Миноуг разорвала помолвку. По сообщениям инсайдеров, главной причиной стала измена молодого человека. Как оказалось, летом прошлого года Сасс участвовал в съемках сериала «Завтра не наступит», где его коллегой по площадке стала 34-летняя испанская актриса Марта Миланс, с которой у актера и случился роман: «Все знали, что Джошуа и Марта вместе, они даже не старались скрывать своих отношений», — сообщил один из членов съемочной группы, пожелавший остаться анонимным.

По заявлениям близких друзей исполнительницы, она до сих пор не может поверить в то, что Джошуа ее предал: «Кайли находится в глубочайшей депрессии и практически ни с кем не общается».