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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017

Кайли Миноуг разорвала помолвку с 29-летним бойфрендом

Джошуа Сасс изменил певице накануне свадьбы

Несмотря на то, что последние несколько месяцев 48-летняя певица занималась подготовкой к грядущей свадьбе со своим 29-летним возлюбленным Джошуа Сассом, сегодня в сети появилась информация о том, что Кайли Миноуг разорвала помолвку. По сообщениям инсайдеров, главной причиной стала измена молодого человека. Как оказалось, летом прошлого года Сасс участвовал в съемках сериала «Завтра не наступит», где его коллегой по площадке стала 34-летняя испанская актриса Марта Миланс, с которой у актера и случился роман: «Все знали, что Джошуа и Марта вместе, они даже не старались скрывать своих отношений», — сообщил один из членов съемочной группы, пожелавший остаться анонимным.

По заявлениям близких друзей исполнительницы, она до сих пор не может поверить в то, что Джошуа ее предал: «Кайли находится в глубочайшей депрессии и практически ни с кем не общается».

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Марта Миланс

Марта Миланс

ФОТОGetty Images

Напомним, что Джошуа Сасс и Кайли Миноуг познакомились летом 2015 года на съемках фильма «Галавант» и уже в феврале 2016-го объявили о своей помолвке.


Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

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Кайли Миноуг рассказала о подготовке к свадьбе

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