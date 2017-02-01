Кайли Миноуг рассказала о подготовке к свадьбе

Кайли Миноуг уже готовится к свадьбе с Джошуа Сассом. В одном из последних интервью певица раскрыла некоторые детали грядущей церемонии. Она вспомнила свою героиню Шарлиз из сериала «Соседи» 1985 года, которая по сюжету выходила замуж, и отметила, что ее свадебное платье точно не будет похоже на наряд ее персонажа. «Не думаю, что буду брать платье Шарлиз за основу. Оно уже устарело и сейчас может стать поводом для шуток», — пояснила Миноуг. По словам Кайли, она планирует украсить наряд цветами качим или гипсофила.

Кадр из сериала «Соседи»

Кадр из сериала «Соседи»

Миноуг также сказала, что собирается взять фамилию будущего мужа: «Кайли Сасс — прекрасное имя. Это отличный сценический псевдоним». Певица добавила, что считает свое помолвочное кольцо идеальным. «Я не принадлежу к тому типу девушек, которые станут носить на пальце огромный бриллиант-солитер. Он выбрал для меня очень правильное кольцо», — отметила Кайли Миноуг.

Помолвочное кольцо Кайли Миноуг

Миноуг и Сасс объявили о помолвке в феврале прошлого года. 48-летняя певица и 29-летний актер познакомились на съемках сериала «Галавант» летом 2015-го. И для Кайли, и для Джошуа этот брак станет первым. Когда состоится свадьба, неизвестно — пара объявила, что не поженится до тех пор, пока в Австралии, на родине Миноуг, не узаконят однополые браки. Ранее австралийское правительство планировало рассмотреть данный законопроект и провести референдум по этому вопросу в феврале 2017 года, однако в ноябре Сенат отменил это решение.

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс