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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 февраля 2017

Кайли Миноуг рассказала о подготовке к свадьбе

48-летняя певица поделилась подробностями церемонии бракосочетания с 29-летним актером Джошуа Сассом

Кайли Миноуг уже готовится к свадьбе с Джошуа Сассом. В одном из последних интервью певица раскрыла некоторые детали грядущей церемонии. Она вспомнила свою героиню Шарлиз из сериала «Соседи» 1985 года, которая по сюжету выходила замуж, и отметила, что ее свадебное платье точно не будет похоже на наряд ее персонажа. «Не думаю, что буду брать платье Шарлиз за основу. Оно уже устарело и сейчас может стать поводом для шуток», — пояснила Миноуг. По словам Кайли, она планирует украсить наряд цветами качим или гипсофила.

Кадр из сериала «Соседи»

Кадр из сериала «Соседи»

Кадр из сериала «Соседи»

Кадр из сериала «Соседи»

Миноуг также сказала, что собирается взять фамилию будущего мужа: «Кайли Сасс — прекрасное имя. Это отличный сценический псевдоним».

Певица добавила, что считает свое помолвочное кольцо идеальным. «Я не принадлежу к тому типу девушек, которые станут носить на пальце огромный бриллиант-солитер. Он выбрал для меня очень правильное кольцо», — отметила Кайли Миноуг.

Помолвочное кольцо Кайли Миноуг

Помолвочное кольцо Кайли Миноуг

Миноуг и Сасс объявили о помолвке в феврале прошлого года. 48-летняя певица и 29-летний актер познакомились на съемках сериала «Галавант» летом 2015-го. И для Кайли, и для Джошуа этот брак станет первым. Когда состоится свадьба, неизвестно — пара объявила, что не поженится до тех пор, пока в Австралии, на родине Миноуг, не узаконят однополые браки. Ранее австралийское правительство планировало рассмотреть данный законопроект и провести референдум по этому вопросу в феврале 2017 года, однако в ноябре Сенат отменил это решение.

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

ФОТОGetty Images

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