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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

Кайли Миноуг призналась, что никогда не сможет иметь детей

Откровенное заявление австралийской певицы

Последние годы 48-летняя Кайли Миноуг счастлива как никогда: музыкальная карьера идет в гору, а дома ждет любящий мужчина, 29-летний британский актер Джошуа Сасс. Единственное, чего не хватает для полноты идиллической картины — своры бегающих на заднем дворе малышей. Однако в одном из недавних интервью австралийская певица призналась, что ей вряд ли когда-нибудь доведется испытать радости материнства.

Кайли Миноуг призналась, что никогда не сможет иметь детей

Всему виной — диагностированный у Кайли в 2005 году рак молочной железы, который она победила в 2006 году, пройдя курс химиотерапии и сделав частичную мастэктомию. «Когда ты лицом к лицу сталкиваешься с онкологией, ты должен принять тот факт, что твоя жизнь больше никогда не будет прежней. В моем случае я поняла, что совершенно точно не смогу иметь детей, — делится в интервью знаменитость. — Безусловно, сегодня есть масса возможностей завести ребенка, тем не менее ни один из доступных нам с Джошуа вариантов меня до конца не устраивает».

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Певица уверена, что каждая женщина в глубине души мечтает и думает о том, каким будет ее будущий ребенок: мальчик или девочка, больше похож на маму или на папу. Усыновление и суррогатное материнство — опции, от которых Кайли Миноуг приняла решение отказаться. Потеряв возможность самостоятельно выносить ребенка, звезда раз и навсегда оставила идею когда-нибудь завести детей: «Это решение, к которому я шла долгие годы. Мне потребовалось немало сил, чтобы в один день уверенно посмотреть действительности в лицо».

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг

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