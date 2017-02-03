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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017

Кайли Миноуг подтвердила свое расставание с Джошуа Сассом

Певица сделала сенсационное заявление в Instagram

Час назад Кайли Миноуг подтвердила информацию о своем расставании с бойфрендом, опубликовав в Instagram фотографию заходящего солнца и сопроводив ее трогательной подписью: «Спасибо всем за вашу поддержку и любовь в прошлом и за вашу любовь и понимание в связи с последней новостью о том, что мы с Джошуа решили в дальнейшем двигаться в разных направлениях. Мы надеемся, что впереди нас обоих ждет только самое лучшее и мы сможем открыть для себя новые горизонты».

Стоит отметить, что всего за час данное сообщение прокомментировало больше 600 человек. Поклонники всячески стараются поддерживать певицу в такой сложный период ее жизни: «Так жалко об этом слышать, Кайли. Ты потрясающая, держись!», «Мы всегда будем любить тебя и поддерживать, дорогая Кайли. Ты невероятная! Будь сильной».

Напомним, что Миноуг и ее теперь уже экс-возлюбленный Джошуа Сасс планировали пожениться в этом месяце.

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