Кайли Миноуг подтвердила свое расставание с Джошуа Сассом

Час назад Кайли Миноуг подтвердила информацию о своем расставании с бойфрендом, опубликовав в Instagram фотографию заходящего солнца и сопроводив ее трогательной подписью: «Спасибо всем за вашу поддержку и любовь в прошлом и за вашу любовь и понимание в связи с последней новостью о том, что мы с Джошуа решили в дальнейшем двигаться в разных направлениях. Мы надеемся, что впереди нас обоих ждет только самое лучшее и мы сможем открыть для себя новые горизонты».

Стоит отметить, что всего за час данное сообщение прокомментировало больше 600 человек. Поклонники всячески стараются поддерживать певицу в такой сложный период ее жизни: «Так жалко об этом слышать, Кайли. Ты потрясающая, держись!», «Мы всегда будем любить тебя и поддерживать, дорогая Кайли. Ты невероятная! Будь сильной».