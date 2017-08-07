Кайли Дженнер запускает собственное реалити-шоу

Новостью о запуске нового реалити-шоу сообщила Ким Кардашьян, опубликовав фото с Кайли Дженнер у себя в Instagram. «Бесконечно горжусь своей младшей сестрой. Теперь у нее собственное шоу», —подписала снимок супруга Канье Уэста. В прессе любят обсуждать тему соперничества Ким и Кайли: мол, самая младшая из клана спит и видит, как бы поскорее занять интернет-трон старшей сестры. Кстати, число подписчиков Дженнер растет в геометрической прогрессии, и девушка вот-вот догонит по популярности Ким.

В первой серии реалити-шоу Кайли рассказывает о том, как нелегко ей было смириться с обрушившейся на нее славой. И не то чтобы она была совсем против своего нынешнего образа жизни, но иногда так хочется почувствовать себя обычным человеком, за каждым шагом которого не следят миллионы. По словам Дженнер, принятие себя как одной из самых популярных и обсуждаемых персон нашего времени далось ей куда сложнее, нежели той же супруге Канье Уэста. «Ким говорит, что была рождена для этого. Но я не такая, мне было очень и очень непросто», — призналась в откровенном интервью Кайли.