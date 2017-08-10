Кайли Дженнер станет миллиардером

Кайли Дженнер сегодня отмечает 20-летие, и у нее явно нет поводов для грусти, зато причин для радости и гордости более чем достаточно. Она звезда реалити-шоу, топовый блогер (число подписчиков аккаунта Кайли в Instagram перевалило за 96 миллионов человек) и самая успешная в коммерческом плане представительница клана Кардашьян-Дженнер. В день рождения Кайли американский портал WWD — одно из самых серьезных и влиятельных изданий о моде — опубликовал статью под заголовком «Бренд Kylie Cosmetics на пути к миллиарду долларов». Семья Дженнер и менеджмент Kylie Cosmetics впервые официально (редакции были предоставлены документы) озвучили объем своих доходов. Выяснилось, что за 18 месяцев, которые прошли с момента запуска косметической линии Кайли, этот бизнес принес ей $420 млн. При этом динамика продаж отличная, никаких признаков спада, и по прогнозам, за этот год продажи вырастут на 25%.