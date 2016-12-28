Кайли Дженнер снялась обнаженной вместе с бойфрендом

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Новое сексуальное видео младшей сестры Ким Кардашьян
19-летняя Кайли Дженнер не скрывает своих планов затмить по популярности старшую сестру Ким Кардашьян. В борьбе за первенство в ход идут провокационные фото в соцсетях, откровенные наряды и регулярные поводы для скандалов в соцсетях. Новому всплеску обсуждения звезда реалити-шоу обязана видео, снятому украинским фотографом Сашей Самсоновой, в котором девушка снялась обнаженной вместе со своим бойфрендом Tyga.
Фотограф рассказывает, что это видео стало своего рода новогодним подарком для всех поклонников звезды, призванным показать зрелость и чувственность самой юной из Кардашьян. «В видео нет постпродакшена, — комментирует результат работы Самсонова. — Дело в том, что там нет даже ретуши, оно полностью сырое и максимально естественное».
В профиле Дженнер ультрасексуальное видео, в котором Кайли полностью голая позирует в душе, за трое суток набрало почти 6 миллионов просмотров и около 150 тысяч восторженных комментариев поклонников, оценивших чувственные формы звезды и страстный поцелуй возлюбленных в конце ролика.
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