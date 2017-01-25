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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Кайли Дженнер пожертвовала подруге $10 тысяч

Американская телезвезда поддержала свою лучшую подругу Джордин Вудс в трудное для нее время

Неделю назад в семье лучшей подруги Кайли Дженнер Джордин Вудс произошло несчастье: отец девушки, Джон Вудс, скончался от рака. После его смерти чета Вудс переживает действительно трудные времена — у них остались большие долги, много средств ушло на лечение больного. Кайли помогла своей подруге не только морально, но и материально. Она перевела на счет семьи Вудс $10 тысяч. Всего подруге Кайли Дженнер нужно собрать $50 тысяч.

В знак поддержки Дженнер опубликовала в Instagram свою фотографию с Джордин. «Помогите и помолитесь за Джордин и ее семью, — попросила звезда свои 84,2 млн подписчиков. — Я очень люблю тебя. Ты моя половинка. Когда плачешь ты, плачу и я».

19-летняя Кайли Дженнер считается одним из самых влиятельных подростков 2016 года по версии журнала Time. Состояние знаменитости оценивают примерно в $10 млн. Главными источниками дохода для нее являются собственный косметический бренд Kylie Cosmetics и капсульные коллекции одежды, которые Кайли выпускает вместе со старшей сестрой, моделью Кендалл Дженнер.

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