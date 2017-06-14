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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 июня 2017

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сделали парные татуировки

Звезда реалити-шоу необычным способом призналась в любви новому бойфренду

Отношениям младшей сестры Ким Кардашьян и рэпера Трэвиса Скотта чуть больше двух месяцев, но молодые люди уже решились сделать себе парные татуировки. Это стало известно после того, как Кайли Дженнер опубликовала в Snapchat фотографию маленькой бабочки, которая теперь красуется на щиколотке знаменитости. Примерно в то же время похожим снимком поделился со своими подписчиками и 25-летний музыкант. Оказалось, пара выбрала для своих татуировок именно такой рисунок в честь известной песни рэпера «Butterfly».

Тату Кайли Дженнер

Тату Кайли Дженнер

Тату Трэвиса Скотта

Тату Трэвиса Скотта

По словам инсайдеров, Кайли без ума от своего нового бойфренда, поэтому неудивительно, что она решилась на такой шаг, так как она хочет связать с ним свою жизнь.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

ФОТОGetty Images

Интересно, что это уже не первый случай, когда 19-летняя звезда реалити-шоу делает татуировку в честь возлюбленного. В частности, на лодыжке Дженнер красуется буква «t» — ее Кайли сделала во время своих отношений с рэпером Тайгой, с которым она встречалась в течение двух лет и рассталась лишь в апреле этого года. По словам тату-мастера девушки Рафаэля Вальдеса, она планирует перекрыть ее другим изображением, но пока не может выбрать подходящий эскиз.

Тайга и Кайли Дженнер

Тайга и Кайли Дженнер

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