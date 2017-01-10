Кайли Дженнер и Тайга тайно поженились?

Предыдущий год был непростым для Кайли Дженнер и ее бойфренда, рэпера Тайги: пара серьезно ссорилась и даже расставалась на время. В итоге Кайли и Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (настоящее имя артиста) уладили все свои проблемы и вновь стали встречаться. Накануне же западные СМИ сообщили, что знаменитости тайно сочетались браком. Это случилось в первые дни нового года, церемония была, по словам источников, «сдержанной» и совершенно неожиданной для самых близких Кайли и Тайги. «Все было устроено в последний момент», — сообщил инсайдер, добавив, что приглашены были только родственники и несколько друзей. Кайли и Тайга хотели сделать это важное событие в их жизни скрытым от широкой публики.

Тайга и Кайли Дженнер

Также сообщается, что мать Кайли, Крис Дженнер, пыталась до последнего отговорить дочь от этого решения. «Крис приложила все усилия, чтобы убедить ее отложить свадьбу, но та безумно влюблена, так что все это бесполезно», — приводят таблоиды слова очевидца. «Кайли с трудом сдерживала слезы счастья, когда они с Тайгой обменялись кольцами. Она не хотела, чтобы ее макияж «поплыл» и испортил белое платье Balmain», — отмечал источник.

Официальных комментариев с обеих сторон пока сделано не было. Впрочем, эта новость о возможной свадьбе — не первая с момента начала романа Дженнер и Тайги. Ранее СМИ уже писали о том, что звездная пара связала себя узами брака. Более того, за эти два года таблоиды четырежды сообщали о предполагаемой беременности младшей представительницы клана Дженнер-Кардашьян. Последний «вброс» имел место в ноябре, когда Кайли была замечена выходящей из офиса гинеколога в Лос-Анджелесе.