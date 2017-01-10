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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017

Кайли Дженнер и Тайга тайно поженились?

Западные СМИ: церемония бракосочетания прошла в начале января

Предыдущий год был непростым для Кайли Дженнер и ее бойфренда, рэпера Тайги: пара серьезно ссорилась и даже расставалась на время. В итоге Кайли и Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (настоящее имя артиста) уладили все свои проблемы и вновь стали встречаться. Накануне же западные СМИ сообщили, что знаменитости тайно сочетались браком. Это случилось в первые дни нового года, церемония была, по словам источников, «сдержанной» и совершенно неожиданной для самых близких Кайли и Тайги. «Все было устроено в последний момент», — сообщил инсайдер, добавив, что приглашены были только родственники и несколько друзей. Кайли и Тайга хотели сделать это важное событие в их жизни скрытым от широкой публики.

Тайга и Кайли Дженнер

Тайга и Кайли Дженнер

Также сообщается, что мать Кайли, Крис Дженнер, пыталась до последнего отговорить дочь от этого решения. «Крис приложила все усилия, чтобы убедить ее отложить свадьбу, но та безумно влюблена, так что все это бесполезно», — приводят таблоиды слова очевидца. «Кайли с трудом сдерживала слезы счастья, когда они с Тайгой обменялись кольцами. Она не хотела, чтобы ее макияж «поплыл» и испортил белое платье Balmain», — отмечал источник.

Кайли Дженнер и Тайга

Официальных комментариев с обеих сторон пока сделано не было. Впрочем, эта новость о возможной свадьбе — не первая с момента начала романа Дженнер и Тайги. Ранее СМИ уже писали о том, что звездная пара связала себя узами брака. Более того, за эти два года таблоиды четырежды сообщали о предполагаемой беременности младшей представительницы клана Дженнер-Кардашьян. Последний «вброс» имел место в ноябре, когда Кайли была замечена выходящей из офиса гинеколога в Лос-Анджелесе.

Кайли Дженнер и Тайга

Роман 19-летней Кайли Дженнер и 27-летнего рэпера длится около двух лет. Весной стало известно о разрыве их отношений, инициатором расставания выступила Дженнер. Через полтора месяца звездная пара воссоединилась. В конце июня молодых людей видели вместе на одной из ночных вечеринок Лос-Анджелеса. Пара приехала в клуб на «Феррари», который музыкант подарил своей возлюбленной на 18-летие. Кроме того, за день до этого Кайли опубликовала в своем Instagram фотографию, где отметила исполнителя. В свою очередь, Тайга тоже поделился со своими подписчиками в Snapchat снимком с подписью: «Они всегда возвращаются», но затем по каким-то причинам удалил его. В честь примирения с возлюбленной рэпер решил сделать себе подарок и заказал вставную челюсть, украшенную 1 400 бриллиантами, потратив на это около 45 000 долларов.

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